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Taze Zencefilli Levrek

Taze Zencefilli Levrek
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet levrek filetosu

1 adet orta boy taze zencefil

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2 diş sarımsak

1 demet fesleğen

1 tatlı kaşığı hardal

Tuz

YAPILIŞI

Levreği büyükçe bir alüminyum folyo içine oturtun, folyonun kenarlarını yukarı doğru kıvırın ki, balığa koyacağınız sos akmasın. Taze zencefilin kabuklarını soyun ve çok ince ama büyük halkalar kesip balığın üzerine dizin. Zeytinyağının içine sarımsakları rendeleyin. Fesleğen yapraklarını ince şeritler halinde kesip yağa katın. Tuz ve hardalı ekledikten sonra iyice çırpın ve yarısını balığın üzerine döküp, folyoyu buhar sızdırmayacak şekilde kapatın. 170 derecelik fırına koyun. Balık çok çabuk pişecektir, bu yüzden 25 dakika sonra folyonun ağzını hafif açıp, 10 dakika daha pişirin. Servis tabağına aldığınız balığın üzerine, kalan sosu gezdirip servis yapın.
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