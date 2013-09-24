Tekir Fırın

Sofra Tarifi
MALZEMELER
8 adet iri tekir balığı
1 adet limon
100 gram tereyağı
1 diş sarımsak
10 adet tane karabiber
4 adet olgun domates
2 adet defne yaprağı
Tuz
YAPILIŞI
Tekir balıklarını balıkçınızda temizlettikten sonra evde içini iyice yıkayın. Pullarını kazıyın. Suyunu süzüp, orta boy güvece veya tepsiye dizin. Dilimlediğiniz limonları aralarına dizin. Yağı tavaya alın. 8 eşit parçaya doğranmış sarımsağı, karabiberleri, iri doğranmış domatesleri, defne yapraklarını ve tuzu tavaya alıp 5 dakika soteleyin. Bu malzemeyi balıkların aralarına dökün. 180 derece fırında 30 dakika pişirip, sıcak servis yapın.