Tekir Fırın

Tekir balıklarını balıkçınızda temizlettikten sonra evde içini iyice yıkayın. Pullarını kazıyın. Suyunu süzüp, orta boy güvece veya tepsiye dizin. Dilimlediğiniz limonları aralarına dizin. Yağı tavaya alın. 8 eşit parçaya doğranmış sarımsağı, karabiberleri, iri doğranmış domatesleri, defne yapraklarını ve tuzu tavaya alıp 5 dakika soteleyin. Bu malzemeyi balıkların aralarına dökün. 180 derece fırında 30 dakika pişirip, sıcak servis yapın.