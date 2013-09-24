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Tekir Fırın

Tekir Fırın
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

8 adet iri tekir balığı

1 adet limon

100 gram tereyağı

1 diş sarımsak

10 adet tane karabiber

4 adet olgun domates

2 adet defne yaprağı

Tuz

YAPILIŞI

Tekir balıklarını balıkçınızda temizlettikten sonra evde içini iyice yıkayın. Pullarını kazıyın. Suyunu süzüp, orta boy güvece veya tepsiye dizin. Dilimlediğiniz limonları aralarına dizin. Yağı tavaya alın. 8 eşit parçaya doğranmış sarımsağı, karabiberleri, iri doğranmış domatesleri, defne yapraklarını ve tuzu tavaya alıp 5 dakika soteleyin. Bu malzemeyi balıkların aralarına dökün. 180 derece fırında 30 dakika pişirip, sıcak servis yapın.
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