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Sofra / Deniz Ürünleri / Tekir Kuşu

Tekir Kuşu

  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

16 adet tekir

İç malzeme için:

2 adet domates

3 adet sivri biber

5-6 dal taze soğan

3 diş kıyılmış sarımsak

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Kekik

Pul biber

Karabiber

Tuz

Kızartmak için:

Sıvı yağ

YAPILIŞI

Tekiri ayıkladıktan sonra ortasındaki kılçık kısmını çıkarın. Bol suyla yıkayın ve suyunun süzülmesi için süzgece alın. İç malzemesi için derin bir kaba kabuğu soyulup, küp doğranmış domates, kıyılmış sivri biber, rendelenmiş kaşar peyniri taze soğan ve sarımsak koyun. İçine kekik, pul biber, karabiber ve tuzu ekleyip, tüm malzemeyi karıştırın. 1 adet tekir balığının ortasına hazırladığınız iç malzemeden koyup, ikinci balığı üzerine kapatın. Kalan tekir ve iç harç bitene kadar işleme devam edin. Tekir kuşlarını kızdırılmış sıvı yağda önlü arkalı kızartın. Sıcak olarak patates püresiyle servis yapın.

PÜF NOKTASI

Tekir kuşlarını kızartmak yerine ızgara da yapabilirsiniz.
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