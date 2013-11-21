Tekir Kuşu

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tekiri ayıkladıktan sonra ortasındaki kılçık kısmını çıkarın. Bol suyla yıkayın ve suyunun süzülmesi için süzgece alın. İç malzemesi için derin bir kaba kabuğu soyulup, küp doğranmış domates, kıyılmış sivri biber, rendelenmiş kaşar peyniri taze soğan ve sarımsak koyun. İçine kekik, pul biber, karabiber ve tuzu ekleyip, tüm malzemeyi karıştırın. 1 adet tekir balığının ortasına hazırladığınız iç malzemeden koyup, ikinci balığı üzerine kapatın. Kalan tekir ve iç harç bitene kadar işleme devam edin. Tekir kuşlarını kızdırılmış sıvı yağda önlü arkalı kızartın. Sıcak olarak patates püresiyle servis yapın.