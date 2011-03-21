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Tekir Panço

Tekir Panço
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg tekir

2 adet bostan patlıcanı

1 çay bardağı un

Tuz

Kızartmak için:

Sıvı yağ



Domates sos için:

2 adet domates

1 çorba kaşığı sıvı yağ

2 diş sarımsak

YAPILIŞI

Filetosu çıkarılmış tekiri iri parçalar halinde doğrayın. Bostan patlıcanlarını alacalı soyup, uzun dilimler halinde kesin. Acısını almak için tuzlu suda 20 dakika bekletin. Süzdükten sonra iyice sıkıp, kurulayın. Dilimlerin üzerine balık filetoları pay edip rulo şeklinde sarın. Una bulayıp kızgın sıvı yağda önlü arkalı kızartın. Kızarmış tekir pançoları servis tabağına alın. Sos için, kabukları soyulmuş domatesleri rendeleyin. Sıvı yağda dövülmüş sarımsakla birlikte 2-3 dakika soteleyin. Pançoların üzerine gezdirip sıcak olarak servis yapın.
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