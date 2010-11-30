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Tempura Karides ve Sebzeler

Tempura Karides ve Sebzeler
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Japon Mutfağı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet yumurta

1 su bardağı un

1 su bardağı buzlu su



3 adet orta boy karides

1 adet ince dilim bal kabağı

1 adet ince dilim dolmalık

kırmızı biber

1 adet ince dilim patlıcan

2-3 adet kuşkonmaz

Soya sosu

Kızartmak için: Sıvı yağ

YAPILIŞI

Yumurtayı, unu ve 1 su bardağı buzlu suyu bir kapta iyice karıştırın. Karidesleri, bal kabağı, dolmalık kırmızı biber, patlıcan ve kuşkonmazları bu karışıma bulayın. Kızdırılmış sıvı yağda kızartın. Fazla yağını süzmek için kağıt mutfak havlusunun üzerinde 1-2 dakika bekletin. Yanında küçük bir kap içinde soya sosuyla birlikte servis yapın.
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