Tempura Karides ve Sebzeler

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet yumurta
1 su bardağı un
1 su bardağı buzlu su
3 adet orta boy karides
1 adet ince dilim bal kabağı
1 adet ince dilim dolmalık
kırmızı biber
1 adet ince dilim patlıcan
2-3 adet kuşkonmaz
Soya sosu
Kızartmak için: Sıvı yağ
YAPILIŞI
Yumurtayı, unu ve 1 su bardağı buzlu suyu bir kapta iyice karıştırın. Karidesleri, bal kabağı, dolmalık kırmızı biber, patlıcan ve kuşkonmazları bu karışıma bulayın. Kızdırılmış sıvı yağda kızartın. Fazla yağını süzmek için kağıt mutfak havlusunun üzerinde 1-2 dakika bekletin. Yanında küçük bir kap içinde soya sosuyla birlikte servis yapın.