Tempura Karides ve Sebzeler

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurtayı, unu ve 1 su bardağı buzlu suyu bir kapta iyice karıştırın. Karidesleri, bal kabağı, dolmalık kırmızı biber, patlıcan ve kuşkonmazları bu karışıma bulayın. Kızdırılmış sıvı yağda kızartın. Fazla yağını süzmek için kağıt mutfak havlusunun üzerinde 1-2 dakika bekletin. Yanında küçük bir kap içinde soya sosuyla birlikte servis yapın.