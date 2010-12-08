Tempura Soslu Uskumru (Miami Mutfağı'ndan)

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Uskumru balıklarının orta kemiği ve kılçıklarını temizleyip açın. Tuz ve karabiber serpin. Açılan balıkların içine haşlanmış pazıları dizerek silindir halinde sarın. Tempura sos malzemelerini derin bir kapta karıştırın. Balık rulolarını, hazırladığınız tempura sosa batırıp çıkararak kızgın yağda pişirin. Küp doğranmış kuru soğan ve sarımsağı tereyağında pişirin. Risottoları atıp tuz, karabiber ekleyin ve beraber pişirin. Daha sonra krema ve parmesan peynirini tavuk suyuyla beraber kısık ateşte pişirin. Balzamik sirkesi, soya sosu ve mayonezi mikserde çekip sos haline getirin. Bir tabağa, dilimlediğiniz uskumruları, yanında risotto ile alın. Daha sonra doğranmış muzları, tempura sosa atıp kızgın yağda pişirin. Risottoların üzerine dizin. Balzamik sirkesi sosu ve havyar ile servis yapın.