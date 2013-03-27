Tereyağlı Somon

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 dilim somon
2 çorba kaşığı tereyağı
Tuz, karabiber
Sosu için: 5 dal taze soğan
2 çorba kaşığı zeytinyağı
5 çorba kaşığı krema
Tuz, karabiber
Üzerine: 1 tatlı kaşığı tereyağı
Pul biber
YAPILIŞI
Somonu ısıya dayanıklı bir kaba koyun ve üzerine tereyağını yerleştirin. Üzerini streç filmle kaplayın ve önceden ısıtılmış 50 derece fırında 45-50 dakika pişirin. Fırından çıkarıp, servis tabağına alın. Üzerine tuz ve karabiber serpin. Sos için kıyılmış taze soğanı zeytinyağı ile birlikte tavaya alın ve şöyle bir çevirin. İçine kremayı ekleyip, 5 dakika pişirdikten sonra tuz ve karabiber serpin. Bu sosu somonun üzerine dökün. Pul biberi tereyağında hafifçe yakıp, balığın üzerine gezdirin.