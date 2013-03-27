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Tereyağlı Somon

Tereyağlı Somon
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 dilim somon

2 çorba kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber



Sosu için: 5 dal taze soğan

2 çorba kaşığı zeytinyağı

5 çorba kaşığı krema

Tuz, karabiber



Üzerine: 1 tatlı kaşığı tereyağı

Pul biber

YAPILIŞI

Somonu ısıya dayanıklı bir kaba koyun ve üzerine tereyağını yerleştirin. Üzerini streç filmle kaplayın ve önceden ısıtılmış 50 derece fırında 45-50 dakika pişirin. Fırından çıkarıp, servis tabağına alın. Üzerine tuz ve karabiber serpin. Sos için kıyılmış taze soğanı zeytinyağı ile birlikte tavaya alın ve şöyle bir çevirin. İçine kremayı ekleyip, 5 dakika pişirdikten sonra tuz ve karabiber serpin. Bu sosu somonun üzerine dökün. Pul biberi tereyağında hafifçe yakıp, balığın üzerine gezdirin.
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