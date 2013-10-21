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Teriyaki Soslu Somon Izgara, Tabbule Eşliğinde

Teriyaki Soslu Somon Izgara, Tabbule Eşliğinde
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet somon fileto (ortalama 400 gram)

1 çay bardağı zeytinyağı

1'er çay kaşığı karabiber ve tuz

1 dal kişniş



Tabbule için:

5 çorba kaşığı ince bulgur

1 su bardağı ılık su

Yarımşar demet maydanoz, dereotu,

nane ve taze soğan

Yarım limonun suyu

1 çorba kaşığı nar ekşisi

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz



Teriyaki sos için:

100 gram tereyağı

100 gram hazır teriyaki sos

YAPILIŞI

1 ZEYTİNYAĞI, karabiber, kıyılmış kişniş ve tuzu iyice çırpın. Somonları ekleyip, yarım saat dinlendirin. Somonları marineden alıp, ızgarada önlü arkalı pişirin.
2 Tabbule için bulguru su ile ıslatıp, 10-15 dakika dinlendirin. Kıyılmış maydanoz, dereotu, nane ve taze soğanı ekleyip karıştırın. Nar ekşisi, zeytinyağı, limon suyu ve tuz ilave edip harmanlayın.
3 Teriyaki sos için tereyağı ve teriyaki sosu kısık ateşte 1-2 dakika karıştırın. Somonları servis tabağına alıp, tabbule ve teriyaki sos ile servis yapın.
Teriyaki sos: Teriyaki sosu büyük marketlerden temin edebileceğiniz
gibi kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Bunun için 4 çorba kaşığı soya sosu ve 4 çorba kaşığı beyaz şarabı koyulaşana kadar pişirin.
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