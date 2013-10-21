Teriyaki Soslu Somon Izgara, Tabbule Eşliğinde

1 ZEYTİNYAĞI, karabiber, kıyılmış kişniş ve tuzu iyice çırpın. Somonları ekleyip, yarım saat dinlendirin. Somonları marineden alıp, ızgarada önlü arkalı pişirin.

2 Tabbule için bulguru su ile ıslatıp, 10-15 dakika dinlendirin. Kıyılmış maydanoz, dereotu, nane ve taze soğanı ekleyip karıştırın. Nar ekşisi, zeytinyağı, limon suyu ve tuz ilave edip harmanlayın.

3 Teriyaki sos için tereyağı ve teriyaki sosu kısık ateşte 1-2 dakika karıştırın. Somonları servis tabağına alıp, tabbule ve teriyaki sos ile servis yapın.

Teriyaki sos: Teriyaki sosu büyük marketlerden temin edebileceğiniz

gibi kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Bunun için 4 çorba kaşığı soya sosu ve 4 çorba kaşığı beyaz şarabı koyulaşana kadar pişirin.