Teriyaki Soslu Somon Izgara, Tabbule Eşliğinde

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet somon fileto (ortalama 400 gram)
1 çay bardağı zeytinyağı
1'er çay kaşığı karabiber ve tuz
1 dal kişniş
Tabbule için:
5 çorba kaşığı ince bulgur
1 su bardağı ılık su
Yarımşar demet maydanoz, dereotu,
nane ve taze soğan
Yarım limonun suyu
1 çorba kaşığı nar ekşisi
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
Teriyaki sos için:
100 gram tereyağı
100 gram hazır teriyaki sos
YAPILIŞI
1 ZEYTİNYAĞI, karabiber, kıyılmış kişniş ve tuzu iyice çırpın. Somonları ekleyip, yarım saat dinlendirin. Somonları marineden alıp, ızgarada önlü arkalı pişirin.
2 Tabbule için bulguru su ile ıslatıp, 10-15 dakika dinlendirin. Kıyılmış maydanoz, dereotu, nane ve taze soğanı ekleyip karıştırın. Nar ekşisi, zeytinyağı, limon suyu ve tuz ilave edip harmanlayın.
3 Teriyaki sos için tereyağı ve teriyaki sosu kısık ateşte 1-2 dakika karıştırın. Somonları servis tabağına alıp, tabbule ve teriyaki sos ile servis yapın.
Teriyaki sos: Teriyaki sosu büyük marketlerden temin edebileceğiniz
gibi kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Bunun için 4 çorba kaşığı soya sosu ve 4 çorba kaşığı beyaz şarabı koyulaşana kadar pişirin.