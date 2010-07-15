Tirsi Fırında

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Balıkları ayıklayıp, yıkayın ve kenara alın. Diğer yanda piyazlık doğranmış kırmızı soğan, ince kıyılmış taze soğan ve maydanozu sıvı yağda hafif soteleyin. Tuz ekleyip güveç kabına karışımın yarısını yayın. Balığı yerleştirin ve kalan soğanlı karışımı üzerine yayın. Dilimlenmiş domatesi yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika pişirip servis yapın.