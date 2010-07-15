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Tirsi Fırında

Tirsi Fırında
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg tirsi

2 adet kırmızı soğan

4-5 dal taze soğan

Yarım demet maydanoz

2 adet orta boy domates

2 çorba kaşığı sıvı yağ, tuz

YAPILIŞI

Balıkları ayıklayıp, yıkayın ve kenara alın. Diğer yanda piyazlık doğranmış kırmızı soğan, ince kıyılmış taze soğan ve maydanozu sıvı yağda hafif soteleyin. Tuz ekleyip güveç kabına karışımın yarısını yayın. Balığı yerleştirin ve kalan soğanlı karışımı üzerine yayın. Dilimlenmiş domatesi yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika pişirip servis yapın.
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