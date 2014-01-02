Ton Balığı Köftesi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
150 gram ton balığı konservesi
Bir buçuk çay bardağı hazır köfte harcı
1 çay bardağı su
1 adet yumurtanın akı
Yarım demet maydanoz
2 çorba kaşığı un
1 paket mantar sosu
(üzerindeki tarife göre hazırlanmış)
Kızartmak için:
1 çay bardağı zeytinyağı
YAPILIŞI
Konserve ton balığını bir kaba alın. Üzerine köfte harcını dökün. Suyu ilave edin. Yumurtanın akını ve ince kıyılmış maydanozu da ilave edip yoğurun. Harçtan yuvarlak köfteler yapın. Köfteleri hafifçe unlayıp kızgın yağda kızartın. Servis tabağına alıp, salata malzemesiyle süsleyin. Üzerine mantar sosu gezdirip servis yapın.