Ton Balığı Köftesi

Sofra Tarifi

MALZEMELER

150 gram ton balığı konservesi



Bir buçuk çay bardağı hazır köfte harcı



1 çay bardağı su



1 adet yumurtanın akı



Yarım demet maydanoz



2 çorba kaşığı un



1 paket mantar sosu



(üzerindeki tarife göre hazırlanmış)



Kızartmak için:



1 çay bardağı zeytinyağı