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Ton Balığı Köftesi

Ton Balığı Köftesi
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

150 gram ton balığı konservesi

Bir buçuk çay bardağı hazır köfte harcı

1 çay bardağı su

1 adet yumurtanın akı

Yarım demet maydanoz

2 çorba kaşığı un

1 paket mantar sosu

(üzerindeki tarife göre hazırlanmış)

Kızartmak için:

1 çay bardağı zeytinyağı

YAPILIŞI

Konserve ton balığını bir kaba alın. Üzerine köfte harcını dökün. Suyu ilave edin. Yumurtanın akını ve ince kıyılmış maydanozu da ilave edip yoğurun. Harçtan yuvarlak köfteler yapın. Köfteleri hafifçe unlayıp kızgın yağda kızartın. Servis tabağına alıp, salata malzemesiyle süsleyin. Üzerine mantar sosu gezdirip servis yapın.
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