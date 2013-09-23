Ton Balıklı Börek

Bezelyeleri ve küp doğranmış havuçları karıştırın. Ton balığının yağını süzüp ezin. Bezelye ve havuç karışımına ekleyin. Tuz ve karabiber ilave edip karıştırın. Yufkaları dörde bölün. Hazırladığınız karışımdan bir kaşık kadar alarak yufkanın bir kenarına yayın. Yufkayı kare olacak şekilde katlayın. Diğer yufkayı da bu şekilde hazırlayın. Üzerlerine bir fırça yardımıyla yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişirin. Sıcak olarak servis yapın.