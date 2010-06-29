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Ton Balıklı Patatesli Köfteler(Holendez Sos Eşliğinde)

Ton Balıklı Patatesli Köfteler(Holendez Sos Eşliğinde)
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

350 gram patates

350 gram ton balığı

1 tatlı kaşığı rendelenmiş limon kabuğu

1 çorba kaşığı dereotu ve maydanoz

4 dal taze soğan

l 1 adet yumurta

l 3/4 su bardağı ekmek kırıntısı

Hollandez Sos:

Yarım çay bardağı sirke

1 tatlı kaşığı renkli tane biber

3/4 su bardağı su

2 adet yumurta sarısı

1 çay kaşığı limon suyu

150 gram tereyağı

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Patatesleri haşlayın. Ton balığı, rendelenmiş limon kabuğu, ince kıyılmış dereotu, maydanoz, taze soğanları ekleyin. Yumurtayı ilave edin. Ekmek kırıntılarını da ekleyin. Ceviz büyüklüğünde yassı toplar yapın. Yağlı kağıt serili fırında, orta derecede 20-25 dakika kadar üzerleri kızarana dek pişirin.Hollandezs Sos:Öncelikle yarım çay bardağı sirke ve biberleri bir kabın içinde ısıtın. Sirke yarı yarıya suyunu çekip azalınca, ateşten alın. Suyu ekleyin. Ilınmaya bırakın. Ayrı bir yerde çırptığınız yumurtaları ekleyin ve tekrar ocağın üstüne alıp, kısık ateşte sürekli karıştırın. Karışım toparlanacaktır, hemen limon suyunu ekleyin. Ufak karelere böldüğünüz tereyağını da karıştırmayı bırakmadan azar azar içine ilave edin. Tuzunu ekleyin.Sosumuz hazır!
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