Torik Köftesi

Torikleri haşlayıp, sonrasında kılçıklarını ayıklayın. Bir kaba aktarıp üzerine soğanı ve sarımsakları rendeleyin. Ardından ince kıyılmış maydanoz, dereotu, karabiber, tuz ve köriyi ekleyip yoğurun. Köfte haline getirdikten sonra, köfteleri önce yumurtaya sonra galeta ununa bulayın. Kızdırılmış sıvı yağda köfteleri kızartın. Bu arada sosu için, 1 su bardağı mayonez, yoğurt, sumak ve naneyi bir kaseye alıp iyice karıştırın. Köfteleri servis tabağına aktarıp roka, kırmızı turp ve sosla birlikte servis yapın.