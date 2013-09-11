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Torik Köftesi

Torik Köftesi
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet torik fileto

1 adet soğan

1 çorba kasesi ekmek içi

2 diş sarımsak

Yarım demet maydanoz ve dereotu

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı köri

1 adet yumurta

1 su bardağı galeta unu

Kızartmak için:

Sıvı yağ

Sosu için:

1 su bardağı mayonez

1 su bardağı yoğurt

1 tatlı kaşığı sumak

1 tatlı kaşığı nane

YAPILIŞI

Torikleri haşlayıp, sonrasında kılçıklarını ayıklayın. Bir kaba aktarıp üzerine soğanı ve sarımsakları rendeleyin. Ardından ince kıyılmış maydanoz, dereotu, karabiber, tuz ve köriyi ekleyip yoğurun. Köfte haline getirdikten sonra, köfteleri önce yumurtaya sonra galeta ununa bulayın. Kızdırılmış sıvı yağda köfteleri kızartın. Bu arada sosu için, 1 su bardağı mayonez, yoğurt, sumak ve naneyi bir kaseye alıp iyice karıştırın. Köfteleri servis tabağına aktarıp roka, kırmızı turp ve sosla birlikte servis yapın.
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