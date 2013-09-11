Torik Köftesi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet torik fileto
1 adet soğan
1 çorba kasesi ekmek içi
2 diş sarımsak
Yarım demet maydanoz ve dereotu
Yarım çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı köri
1 adet yumurta
1 su bardağı galeta unu
Kızartmak için:
Sıvı yağ
Sosu için:
1 su bardağı mayonez
1 su bardağı yoğurt
1 tatlı kaşığı sumak
1 tatlı kaşığı nane
YAPILIŞI
Torikleri haşlayıp, sonrasında kılçıklarını ayıklayın. Bir kaba aktarıp üzerine soğanı ve sarımsakları rendeleyin. Ardından ince kıyılmış maydanoz, dereotu, karabiber, tuz ve köriyi ekleyip yoğurun. Köfte haline getirdikten sonra, köfteleri önce yumurtaya sonra galeta ununa bulayın. Kızdırılmış sıvı yağda köfteleri kızartın. Bu arada sosu için, 1 su bardağı mayonez, yoğurt, sumak ve naneyi bir kaseye alıp iyice karıştırın. Köfteleri servis tabağına aktarıp roka, kırmızı turp ve sosla birlikte servis yapın.