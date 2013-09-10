Türk Usulü Uskumru

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet fileto uskumru
(250'şer gram)
Bir buçuk çorba kaşığı zeytinyağı
1 adet soğan
1 çorba kaşığı dolmalık fıstık
Yarım çay kaşığı kuş üzümü
1 çorba kaşığı yenibahar
2 çorba kaşığı kıyılmış maydanoz
Bir buçuk çorba kaşığı limon suyu
Tuz, karabiber
YAPILIŞI
Balıkların deri ve kılçığını temizleyip, incecik doğrayın. Soğanı yemeklik doğrayıp yağda sararana
dek kavurun. Üzerine balık, dolmalık fıstık, kuş üzümü, yenibahar, tuz ve karabiber ekleyin. Balıklar yumuşayana kadar pişirin. ‹nce kıyılmış maydanoz ekleyip, malzemeyi soğumaya bırakın. Daha sonra limon suyu ilavesi ile servis yapın.