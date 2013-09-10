Türk Usulü Uskumru

Balıkların deri ve kılçığını temizleyip, incecik doğrayın. Soğanı yemeklik doğrayıp yağda sararana

dek kavurun. Üzerine balık, dolmalık fıstık, kuş üzümü, yenibahar, tuz ve karabiber ekleyin. Balıklar yumuşayana kadar pişirin. ‹nce kıyılmış maydanoz ekleyip, malzemeyi soğumaya bırakın. Daha sonra limon suyu ilavesi ile servis yapın.