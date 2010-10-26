Türk Usülü Suşi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ispanak yapraklarının saplarını koparın. Daha sonra bol suda 3 dakika haşlayın. Süzüp soğuk sudan geçirin. Diğer taraftan pirinç ve balığı birlikte bir tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su ekleyip 15-20 dakika pişirin. Suyunu çektikten sonra ocaktan alın. 2-3 parça balığı tencereden alıp kenara ayırın. Tencereye tereyağı ve tuz ekleyerek karıştırın. Haşlanmış ıspanak yapraklarını yemek tabağı büyüklüğünde birleştirerek zemin oluşturun. Hazırladığınız pirinçli harcı ortasına koyun. Ayırdığınız balık parçalarını pirincin üzerine koyup rulo yapın. Dilimleyerek servis tabağına alın. Domates ve limon dilimleri ile süsleyerek servis yapın.