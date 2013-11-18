Turunç Soslu Kılıç Balığı Carpaccio

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Turunç sosu bir hafta önceden hazırlayın. Bunun için turunç kabuğunu bol tuz ile iyice ovun. Cam bir kavanoza koyup, ağzını sıkıca kapatın. Kavanozu güneş görmeyen bir yerde en az 1 hafta, en çok 1 ay olacak şekilde bekletin. Kapağını açtıktan sonra turuncun beyaz acı kısımlarını bıçakla alın. İnce doğradıktan sonra blendere koyun. İçine turunç suyu, limon suyu, bal, beyaz biber ve zeytinyağı katın. Birlikte blenderden geçirip, püre haline getirin. Ayrı bir yerde kıyılmış fesleğen, dereotu ve kekiği karıştırıp, kılıç balığını karışıma bulayın. Daha sonra balığı rulo biçiminde sıkıca sarın ve derin dondurucuda iyice donana kadar bekletin. Derin dondurucudan çıkarıp, çok ince olacak şekilde dilimleyin ve servis tabağına ortası boş kalacak biçimde dizin. Rokayı irice kıyıp, avokadoyu ince dilimleyin ve karıştırın. Toz şeker ve suyu kaynatıp, cevizi bu suda haşlayıp, süzün. Rokanın içine katın. Servis tabağının ortasına bu karışımı yerleştirin. Üzerine zeytinyağı, sirke ve limon suyu karışımını gezdirin.