Tuzda Balık

Sofra Tarifi

1 adet orta boy veya büyük boy levrek 2 kg salamura tuzu 1/2 su bardağı su 2 adet defne yaprağı 3'er dal dereotu ve maydanoz 4-5 dilim limon

YAPILIŞI

Balığın pulları üzerinde kalacak şekilde içini balıkçınıza temizletin. Isıya dayanıklı geniş bir kap içinde tuz ve suyu karıştırın. Tepsinin tabanına tuzdan zemin hazırlayın ve üzerine balığı yerleştirin. Defne yaprağı, kıyılmış dereotu, maydanoz ve limonu balığın içine yerleştirin. Balığın solungaçlarını ve karnını pişirme kağıdı ile kapatıp, üzerini kalan tuzla kaplayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika pişirin. Tuzunu kırıp ayırarak sıcak servis yapın.