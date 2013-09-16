Tuzda Levrek

Levreği temizleyin. Kaya tuzundan 2 çay bardağı ayırın. Kalan kaya tuzunu bir kabın içine alın. İçine yumurta aklarını katıp iyice yoğurun. Ayırdığınız 2 çay bardağı kaya tuzunu fırın tepsisinin içine boşaltın. Balığı karın kısmı alta gelecek şekilde tepsiye yerleştirin. Üzerini yoğurduğunuz kaya tuzu ile kaplayın. Önceden ısıtılmış 280 derece fırında 45 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra sıcakken, bir mutfak çekici ile üzerindeki tuz tabakasını kırın. Levreğin derisini ayırdıktan sonra dilimleyerek servis tabağına alın. Sos için; zeytinyağı, limon suyu, sarımsak ve maydanozu karıştırın. Balığın üzerine gezdirip sıcak servis yapın.