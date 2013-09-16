Üç Tohumlu Somon

Sofra Tarifi
MALZEMELER
İki adet kalın somon dilimi (derisi ve kılçığı alınmış)
Yarımşar çay bardağı susam, çörek otu, haşhaş tohumu
1 çay bardağı zeytinyağı
Servis için:
1 adet kerevizin sapları (arzuya göre başka bir sebze de olabilir)
Yarım kırmızı soğan
YAPILIŞI
Kırmızı soğanı piyazlık doğrayın. Kereviz saplarını servis tabağına göre 6-7 cm'lik şeritler halinde doğrayın.
Çok az su ile haşlayın. Servis tabağına yan yana koyarak dizin. Yanlarına soğanları yerleştirin. Somonu 2-3
cm'lik küpler şeklinde kesin. Bir tabakta karıştırılan susam, çörek otu ve haşhaşa bulayın. Kızgın zeytinyağında kızartın. Sebzelerin üstlerine yerleştirip, servis yapın.