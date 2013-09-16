Üç Tohumlu Somon

Sofra Tarifi

MALZEMELER

İki adet kalın somon dilimi (derisi ve kılçığı alınmış)



Yarımşar çay bardağı susam, çörek otu, haşhaş tohumu



1 çay bardağı zeytinyağı



Servis için:



1 adet kerevizin sapları (arzuya göre başka bir sebze de olabilir)



Yarım kırmızı soğan