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Üç Tohumlu Somon

Üç Tohumlu Somon
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

İki adet kalın somon dilimi (derisi ve kılçığı alınmış)

Yarımşar çay bardağı susam, çörek otu, haşhaş tohumu

1 çay bardağı zeytinyağı

Servis için:

1 adet kerevizin sapları (arzuya göre başka bir sebze de olabilir)

Yarım kırmızı soğan

YAPILIŞI

Kırmızı soğanı piyazlık doğrayın. Kereviz saplarını servis tabağına göre 6-7 cm'lik şeritler halinde doğrayın.
Çok az su ile haşlayın. Servis tabağına yan yana koyarak dizin. Yanlarına soğanları yerleştirin. Somonu 2-3
cm'lik küpler şeklinde kesin. Bir tabakta karıştırılan susam, çörek otu ve haşhaşa bulayın. Kızgın zeytinyağında kızartın. Sebzelerin üstlerine yerleştirip, servis yapın.
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