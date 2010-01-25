Uskumru Pilaki

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ayıklanmış uskumruyu halka şeklinde doğrayın. Yağlanmış fırın tepsisine dizin. Piyazlık doğranmış soğanı sıvı yağda pembeleşene kadar kavurun. Küp şeklinde doğranmış mantar ve sarımsakları katarak kavurmaya devam edin. Suyu ilave ederek kısık ateşte 5 dakika pişirin. Pişen harcı balıkların üzerine yayın. En üste de halka şeklinde dilimlenmiş domatesi ve irice doğranmış sivri biberi dizin. İnce kıyılmış maydanozu serpip önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10-15 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.