Üzüm Pestilinde Lüfer Sarma

Sofra Tarifi

Balığı temizleyip, kemiksiz fileto çıkarın. Filetoları 6 parçaya bölün. Tavada yağı eritip balıkları alt üst ederek 2 dakika kızartın. Soğumaya bırakın. Sonrasında, 6 parça üzüm pestiline filetoları koyup sarın. Bir güveç kabını yağlayıp, lüfer sarmaları koyun. 150 derecede ısıtılmış fırında 6 dakika pişirin ve servis yapın.

PÜF NOKTASI

Bu yemeği haşlayarak da yapabilirsiniz. Bunun için, içi su dolu bir tencereye temizlenmiş balığı, yarım limonu ve bir tutam tuzu katıp haşlayın. Soğuyan balığı pestillere bölüştürüp servis yapın.