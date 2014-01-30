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Yaban Mantarlı, Ispanak ve Karidesli Krep

Yaban Mantarlı, Ispanak ve Karidesli Krep
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kişilik

Krep için:

2 adet yumurta

1 çorba kaşığı zeytinyağı

Yarım su bardağı süt

3/4 su bardağı un,

tuz

İçi için:

200 gram yaban mantarı

1 adet soğan

4 yaprak ıspanak

7 adet karides

Dışı için:

1 adet yumurta

2 çorba kaşığı un

2 çorba kaşığı galeta unu

YAPILIŞI

Soğanı, mantarları ve ıspanak yapraklarını ince ince doğrayın. Soğanı ve mantarları zeytinyağında kavurun. Ispanakları ve karidesleri karışımın içine ekleyin. Krep için genişçe bir kapta yumurtaları çırpın. Süt, un ve tuzu ekleyip iyice çırpın. Karışımdan birer kepçe alarak, yapışmaz yüzeyli tavada arkalı-önlü pişirin. Kreplerin içine mantarlı harçtan yerleştirip sarın. Sırasıyla un, yumurta ve galeta ununa bulayın. Kızgın yağda kızartıp servis yapın.
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