Yağda Balık Fondü

Sofra Tarifi
MALZEMELER
600 gram kılçıkları ayrılmış ve irice doğranmış somon
Fondü kabının 1/3'ü kadar sıvı yağ
1 baş sarımsak
Pane için:
2 adet yumurta
Yarım su bardağı un
Yarım su bardağı mısır unu
Birer tutam tuz ve karabiber
YAPILIŞI
Tuz ve karabiberi una karıştırın. Yumurtaları çırpın. Kuşbaşı doğradığınız balıkları önce unlu karışıma, sonra yumurtaya, en son olarak da mısır ununa bulayıp bir tabağa alın. Sarımsağı ikiye bölün. Fondü kabını ovun. Fondüyü boşken yakıp 15 dakika ısıtın. Sıvı yağı ocakta kızdırın. Sıcakken, ısıttığınız fondü kabına boşaltın. Pane yaptığınız balık parçalarını çatalınıza takarak fondünün içine koyup pişirin. Çeşitli soslar eşliğinde yiyebilirsiniz.
PÜF NOKTASI
Balık fondü için lop etli ve kılçıksız balıklar kullanılabilir.