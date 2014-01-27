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Yağda Balık Fondü

Yağda Balık Fondü
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

600 gram kılçıkları ayrılmış ve irice doğranmış somon

Fondü kabının 1/3'ü kadar sıvı yağ

1 baş sarımsak

Pane için:

2 adet yumurta

Yarım su bardağı un

Yarım su bardağı mısır unu

Birer tutam tuz ve karabiber

YAPILIŞI

Tuz ve karabiberi una karıştırın. Yumurtaları çırpın. Kuşbaşı doğradığınız balıkları önce unlu karışıma, sonra yumurtaya, en son olarak da mısır ununa bulayıp bir tabağa alın. Sarımsağı ikiye bölün. Fondü kabını ovun. Fondüyü boşken yakıp 15 dakika ısıtın. Sıvı yağı ocakta kızdırın. Sıcakken, ısıttığınız fondü kabına boşaltın. Pane yaptığınız balık parçalarını çatalınıza takarak fondünün içine koyup pişirin. Çeşitli soslar eşliğinde yiyebilirsiniz.

PÜF NOKTASI

Balık fondü için lop etli ve kılçıksız balıklar kullanılabilir.
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