Yağda Balık Fondü

Sofra Tarifi

600 gram kılçıkları ayrılmış ve irice doğranmış somon Fondü kabının 1/3'ü kadar sıvı yağ 1 baş sarımsak Pane için: 2 adet yumurta Yarım su bardağı un Yarım su bardağı mısır unu Birer tutam tuz ve karabiber

YAPILIŞI

Tuz ve karabiberi una karıştırın. Yumurtaları çırpın. Kuşbaşı doğradığınız balıkları önce unlu karışıma, sonra yumurtaya, en son olarak da mısır ununa bulayıp bir tabağa alın. Sarımsağı ikiye bölün. Fondü kabını ovun. Fondüyü boşken yakıp 15 dakika ısıtın. Sıvı yağı ocakta kızdırın. Sıcakken, ısıttığınız fondü kabına boşaltın. Pane yaptığınız balık parçalarını çatalınıza takarak fondünün içine koyup pişirin. Çeşitli soslar eşliğinde yiyebilirsiniz.