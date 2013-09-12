Yengeç Salatası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
300 gram yengeç eti
Yarım demet dereotu
6 çorba kaşığı mayonez
6 çorba kaşığı ketçap
1 çorba kaşığı
sızma zeytinyağı, tuz
YAPILIŞI
Mayonez, ketçap, ince kıyılmış dereotu, sızma zeytinyağı ve tuzu iyice karıştırarak kıvamlı bir sos hazırlayın. Yengeç etlerini tavla zarı büyüklüğünde doğrayın. Doğranmış yengeç etlerini sosun içine koyup karıştırın. Salatayı servis tabağına alıp dereotu ile süsleyerek servis yapın.
PÜF NOKTASI
Aşçının notu: Yengeç etini büyük marketlerden dondurulmuş olarak da satın alabilirsiniz.