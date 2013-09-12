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Yengeç Salatası

Yengeç Salatası
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

300 gram yengeç eti

Yarım demet dereotu

6 çorba kaşığı mayonez

6 çorba kaşığı ketçap

1 çorba kaşığı

sızma zeytinyağı, tuz

YAPILIŞI

Mayonez, ketçap, ince kıyılmış dereotu, sızma zeytinyağı ve tuzu iyice karıştırarak kıvamlı bir sos hazırlayın. Yengeç etlerini tavla zarı büyüklüğünde doğrayın. Doğranmış yengeç etlerini sosun içine koyup karıştırın. Salatayı servis tabağına alıp dereotu ile süsleyerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Aşçının notu: Yengeç etini büyük marketlerden dondurulmuş olarak da satın alabilirsiniz.
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