Yengeç Salatası

Mayonez, ketçap, ince kıyılmış dereotu, sızma zeytinyağı ve tuzu iyice karıştırarak kıvamlı bir sos hazırlayın. Yengeç etlerini tavla zarı büyüklüğünde doğrayın. Doğranmış yengeç etlerini sosun içine koyup karıştırın. Salatayı servis tabağına alıp dereotu ile süsleyerek servis yapın.