Yerelmalı Ispanak Köklü Kefal Pilaki

Balığı temizleyip, filetosunu çıkarın. Tuzlayıp dinlendirin. Diğer yanda soğanı yemeklik doğrayıp, küçük bir tencerede 1/3 su bardağı kadar zeytinyağı ile soteleyin. Üzerine doğranmış biberleri ilave edin ve kavurun. Ardından kabuğu soyulmuş ve doğranmış yerelmasını, sarımsak ve naneyi ilave edip kavurmaya devam edin. Daha sonra suyu ve kalan zeytinyağını katıp, 5 dakika kaynatın. Ardından balık filetolarını, ıspanak

köklerini, tuz ve toz şekeri ilave edip, 10 dakika daha pişirin. Sıcak veya soğuk servis yapın.