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Yerelmalı Ispanak Köklü Kefal Pilaki

Yerelmalı Ispanak Köklü Kefal Pilaki
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg kefal

1 adet soğan

1 su bardağı zeytinyağı

1 adet kırmızı Arnavut biberi

2 adet sivri biber

1 kg yerelması

2 diş sarımsak

1 dal nane

3 çorba kaşığı su

10 adet ıspanak kökü

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

YAPILIŞI

Balığı temizleyip, filetosunu çıkarın. Tuzlayıp dinlendirin. Diğer yanda soğanı yemeklik doğrayıp, küçük bir tencerede 1/3 su bardağı kadar zeytinyağı ile soteleyin. Üzerine doğranmış biberleri ilave edin ve kavurun. Ardından kabuğu soyulmuş ve doğranmış yerelmasını, sarımsak ve naneyi ilave edip kavurmaya devam edin. Daha sonra suyu ve kalan zeytinyağını katıp, 5 dakika kaynatın. Ardından balık filetolarını, ıspanak
köklerini, tuz ve toz şekeri ilave edip, 10 dakika daha pişirin. Sıcak veya soğuk servis yapın.
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