Yerelmalı Levrek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Sıvı yağı geniş bir tavaya alıp üzerine soğanları ekleyin ve 2-3 dakika sote etin. Doğranmış havucu ve yerelmalarını ilave edip 5 dakika birlikte sote edin. Patates ve sivri biberi de ekleyin. Tuz, karabiber ve limon suyunu katıp pişmeye bırakın. Birkaç dakika sonra, içine un serptiğiniz büyük boy bir pişirme torbasına sebzeli harcın yarısını koyun. Poşeti fırın tepsisine yerleştirin. Ayıklanmış levreği içine koyup kalan malzemeyi üzerine ekleyin. Poşetin ağzını kapatıp üzerine birkaç delik açın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 35 dakika pişirin. Kıyılmış maydanozla süsleyerek servis yapın.