DETAYLI ARA
Sofra / Deniz Ürünleri / Yerelmalı Levrek

Yerelmalı Levrek

Yerelmalı Levrek
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg yerelması

2 çorba kaşığı sıvı yağ

15 adet arpacık soğan

1 adet orta boy havuç

1 adet orta boy patates

2 adet sivri biber

1 tatlı kaşığı un

1 adet limonun suyu

1 adet büyük levrek

Yarım demet maydanoz

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Sıvı yağı geniş bir tavaya alıp üzerine soğanları ekleyin ve 2-3 dakika sote etin. Doğranmış havucu ve yerelmalarını ilave edip 5 dakika birlikte sote edin. Patates ve sivri biberi de ekleyin. Tuz, karabiber ve limon suyunu katıp pişmeye bırakın. Birkaç dakika sonra, içine un serptiğiniz büyük boy bir pişirme torbasına sebzeli harcın yarısını koyun. Poşeti fırın tepsisine yerleştirin. Ayıklanmış levreği içine koyup kalan malzemeyi üzerine ekleyin. Poşetin ağzını kapatıp üzerine birkaç delik açın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 35 dakika pişirin. Kıyılmış maydanozla süsleyerek servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Tahin Soslu Levrek
Tahin Soslu Levrek
Hamsi Çıtırdatma
Hamsi Çıtırdatma
Hamsili Pilav
Hamsili Pilav
Karidesli Domates Soslu Makarna
Karidesli Domates Soslu Makarna
Çıtır Mezgitli Dürüm
Çıtır Mezgitli Dürüm
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Tuzda Balık
Tuzda Balık

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN