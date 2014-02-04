Yeşil Baharatlarla Marinelenmiş Mercan

Fileto edilmiş mercan balıklarını, taze baharatlar, zeytinyağı, tuz ve karabiberden oluşan karışımın içinde 2 gün buzdolabında dinlendirin. Sonrasında marine edilmiş mercanları çok az sıvı yağa koyup tavada kızartın. Karnabahar terin için, ince doğranmış soğan ve karnabaharı tereyağında soteleyin. Üzerine 2 bardak balık suyunu ilave edip, kaynatın. Kremanın yarısını ekleyip, püre haline getirin. Ayrı bir yerde kremanın kalanını köpürtün. İçine püreyi ve sıcak suda eritilmiş jelatini ilave ederek buzdolabında dinlenmeye bırakın. Servis tabağının ortasına önce karnabahar terin koyup üzerine ekmek kıtırını yerleştirin. Daha sonra tekrar karnabahar terin ve en üste tavada kızartılmış mercan balıklarını koyun. Yeşillikler, kırmızı biber sos ve balzamik sirke ile servis yapın.