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Yeşil Baharatlarla Marinelenmiş Mercan

Yeşil Baharatlarla Marinelenmiş Mercan
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet fileto edilmiş mercan balığı

kızartmak için çok az sıvı yağ

1 çay kaşığı taze baharat çeşitleri (adaçayı, tarhun, biberiye, fesleğen)

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Tuz,

karabiber

2 dilim ince kesilmiş ve fırında kurutulmuş çavdar ekmeği

1 tatlı kaşığı şekerle kaynatılmış balzamik sirke

2 demet yeşillik,

kırmızı biber sos

Karnabahar terin:

1 adet soğan

Yarım küçük boy karnabahar

1 çorba kaşığı tereyağı

2 su bardağı balık suyu

1 su bardağı krema

Yarım yaprak jelatin

YAPILIŞI

Fileto edilmiş mercan balıklarını, taze baharatlar, zeytinyağı, tuz ve karabiberden oluşan karışımın içinde 2 gün buzdolabında dinlendirin. Sonrasında marine edilmiş mercanları çok az sıvı yağa koyup tavada kızartın. Karnabahar terin için, ince doğranmış soğan ve karnabaharı tereyağında soteleyin. Üzerine 2 bardak balık suyunu ilave edip, kaynatın. Kremanın yarısını ekleyip, püre haline getirin. Ayrı bir yerde kremanın kalanını köpürtün. İçine püreyi ve sıcak suda eritilmiş jelatini ilave ederek buzdolabında dinlenmeye bırakın. Servis tabağının ortasına önce karnabahar terin koyup üzerine ekmek kıtırını yerleştirin. Daha sonra tekrar karnabahar terin ve en üste tavada kızartılmış mercan balıklarını koyun. Yeşillikler, kırmızı biber sos ve balzamik sirke ile servis yapın.

PÜF NOKTASI

Kır­mı­zı bi­ber sos için, 1 adet kır­mı­zı bi­ber, 1 tat­lı ka­şı­ğı li­mon su­yu, 1 çay ka­şı­ğı sir­ke ve tu­zu blen­dır­dan ge­çi­rip püre ha­li­ne ge­ti­rin.
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