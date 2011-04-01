Yeşil Püreli Somon

Patates ve brokolileri ayrı ayrı haşlayıp geniş bir kaba alın. Tereyağı ve sütü bir kaba alıp ısıtın. Daha sonra patateslerin bulunduğu kaba ekleyin. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri, maydanoz, fesleğen, tuz ve karabiber ekleyip hep birlikte blenderden geçirin. Somonlar için; yumurtayı çırpıp tuz ve toz kırmızıbiber ilave edin. Una da karabiber ve tuz ekleyin. Somon dilimlerini önce una bulayın. Daha sonra yumurtaya ve yeniden una bulayıp sıvı yağda arkalı önlü kızartın. Yeşil püreyi servis tabağına alıp somonla birlikte servis yapın.