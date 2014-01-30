Yumurta Mayonezli İskorpit Tava

Sofra Tarifi
MALZEMELER
500 gram iskorpit
1 adet yumurta,
1 kase un
2 çorba kaşığı sıvı yağ
Küçük bir kap mayonez
1 adet limon
1 adet domates
2 adet yeşil soğan
YAPILIŞI
Filetosu açılmış iskorpitin, kılçığını temizleyip et dövme tokmağıyla biraz dövün. Bir kapta yumurtayı çırpın. Dövülmüş balık parçalarını önce yumurtaya sonra una bulayın. Tavaya aktarılmış 2 çorba kaşığı sıvı yağda balıkları arkalı önlü kızartın ve servis tabağına aktarın. Balıkları mayonez, limon, doğranmış domates ve yeşil soğanla birlikte servis yapın.