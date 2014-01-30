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Yumurta Mayonezli İskorpit Tava

Yumurta Mayonezli İskorpit Tava
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram iskorpit

1 adet yumurta,

1 kase un

2 çorba kaşığı sıvı yağ

Küçük bir kap mayonez

1 adet limon

1 adet domates

2 adet yeşil soğan

YAPILIŞI

Filetosu açılmış iskorpitin, kılçığını temizleyip et dövme tokmağıyla biraz dövün. Bir kapta yumurtayı çırpın. Dövülmüş balık parçalarını önce yumurtaya sonra una bulayın. Tavaya aktarılmış 2 çorba kaşığı sıvı yağda balıkları arkalı önlü kızartın ve servis tabağına aktarın. Balıkları mayonez, limon, doğranmış domates ve yeşil soğanla birlikte servis yapın.
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