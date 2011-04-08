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Yunan Usulü Karides Saganaki

Yunan Usulü Karides Saganaki
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yunan Mutfağı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

12 adet jumbo karides



Sos için:

2 çorba kaşığı tereyağı

1 adet soğan

4 diş ince kıyılmış sarımsak

2 adet domates

Yarım çay kaşığı toz şeker

1 çorba kaşığı domates salçası

100 gram beyaz peynir

YAPILIŞI

Önce karidesleri ayıklayın ve 12 dakika haşlayıp, bir kenara alın. Tereyağında ince kıyılmış soğanı ve sarımsağı soteleyin. Küp doğranmış domates ve yarım çay kaşığı toz şekeri ilave ederek sotelemeye devam edin. 1 çorba kaşığı salçayı katarak rengi değişene kadar kavurun. En son beyaz peynir katıp sos kıvamına gelene kadar pişirin. Haşlanmış karidesleri servis tabağına alın. Üzerine hazırladığınız sosu gezdirin ve servis yapın.
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