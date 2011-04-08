Yunan Usulü Karides Saganaki

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Önce karidesleri ayıklayın ve 12 dakika haşlayıp, bir kenara alın. Tereyağında ince kıyılmış soğanı ve sarımsağı soteleyin. Küp doğranmış domates ve yarım çay kaşığı toz şekeri ilave ederek sotelemeye devam edin. 1 çorba kaşığı salçayı katarak rengi değişene kadar kavurun. En son beyaz peynir katıp sos kıvamına gelene kadar pişirin. Haşlanmış karidesleri servis tabağına alın. Üzerine hazırladığınız sosu gezdirin ve servis yapın.