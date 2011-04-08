Yunan Usulü Karides Saganaki

Sofra Tarifi
MALZEMELER
12 adet jumbo karides
Sos için:
2 çorba kaşığı tereyağı
1 adet soğan
4 diş ince kıyılmış sarımsak
2 adet domates
Yarım çay kaşığı toz şeker
1 çorba kaşığı domates salçası
100 gram beyaz peynir
YAPILIŞI
Önce karidesleri ayıklayın ve 12 dakika haşlayıp, bir kenara alın. Tereyağında ince kıyılmış soğanı ve sarımsağı soteleyin. Küp doğranmış domates ve yarım çay kaşığı toz şekeri ilave ederek sotelemeye devam edin. 1 çorba kaşığı salçayı katarak rengi değişene kadar kavurun. En son beyaz peynir katıp sos kıvamına gelene kadar pişirin. Haşlanmış karidesleri servis tabağına alın. Üzerine hazırladığınız sosu gezdirin ve servis yapın.