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Yunan Usulü Palamut

Yunan Usulü Palamut
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet çingene palamudu

Yarım su bardağı soya sosu

Yarım su bardağı sızma zeytinyağı

1 çay kaşığı beyaz hardal

3 diş sarımsak

1 adet yumurtanın sarısı

1-2 dal dereotu

YAPILIŞI

Palamudu bütün olarak 15 dakika haşlayın. Siyah bölümlerini ve kılçıklarını ayıklayın. Parmak uzunluğunda parçalara ayırıp servis tabağına dizin. Soya sosunun yarısını üzerine gezdirin. Kalan soya sosu, yarım su bardağı sızma zeytinyağı, hardal, ezilmiş sarımsak, yumurta sarısı ve ince kıyılmış dereotunu karıştırıp balıkların üzerine gezdirin.
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