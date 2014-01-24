Yunan Usulü Palamut

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Palamudu bütün olarak 15 dakika haşlayın. Siyah bölümlerini ve kılçıklarını ayıklayın. Parmak uzunluğunda parçalara ayırıp servis tabağına dizin. Soya sosunun yarısını üzerine gezdirin. Kalan soya sosu, yarım su bardağı sızma zeytinyağı, hardal, ezilmiş sarımsak, yumurta sarısı ve ince kıyılmış dereotunu karıştırıp balıkların üzerine gezdirin.