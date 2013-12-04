Zencefilli Balıklı Pirinç Topları

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı yasemin pirinci
3-4 dal taze soğan
250 gram ton balığı
1 çay bardağı dolusu galeta unu veya bayat ekmek kırıntısı
1 tatlı kaşığı dolusu rendelenmiş taze zencefil
1 çay kaşığı tuz
YAPILIŞI
Pirinci ılık suda 2 saat bekletin. Taze soğanı incecik kıyın. Pirinç hariç, tüm malzemeyi robottan geçirin. Elinizle hamurdan ceviz iriliğinde toplar yapın. Pirinci iyice süzüp, bir tepsiye yayın. Balık toplarını pirincin üzerinde yuvarlayın ve her yerine pirincin yapışmasını sağlayın. Pirinç toplarını buharda pişiricide 20 dakika pişirin.