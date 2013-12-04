DETAYLI ARA
Sofra / Deniz Ürünleri / Zencefilli Balıklı Pirinç Topları

Zencefilli Balıklı Pirinç Topları

Zencefilli Balıklı Pirinç Topları
  • 15 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı yasemin pirinci

3-4 dal taze soğan

250 gram ton balığı

1 çay bardağı dolusu galeta unu veya bayat ekmek kırıntısı

1 tatlı kaşığı dolusu rendelenmiş taze zencefil

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Pirinci ılık suda 2 saat bekletin. Taze soğanı incecik kıyın. Pirinç hariç, tüm malzemeyi robottan geçirin. Elinizle hamurdan ceviz iriliğinde toplar yapın. Pirinci iyice süzüp, bir tepsiye yayın. Balık toplarını pirincin üzerinde yuvarlayın ve her yerine pirincin yapışmasını sağlayın. Pirinç toplarını buharda pişiricide 20 dakika pişirin.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Hamsi Çıtırdatma
Hamsi Çıtırdatma
Hamsili Pilav
Hamsili Pilav
Karidesli Domates Soslu Makarna
Karidesli Domates Soslu Makarna
Çıtır Mezgitli Dürüm
Çıtır Mezgitli Dürüm
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Tuzda Balık
Tuzda Balık
Deniz Ürünlü Yahni
Deniz Ürünlü Yahni
Kalamarlı Börek
Kalamarlı Börek

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN