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Sofra / Deniz Ürünleri / Zencefilli Levrek

Zencefilli Levrek

Zencefilli Levrek
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

600 gram levrek

5 adet limon

1 tatlı kaşığı zencefil turşusu

7 dal dereotu

1 çay kaşığı tane yeşil biber

yarım çay bardağı zeytinyağı

YAPILIŞI

Temizlenmiş levrekten fileto çıkarın ve uzun şeritler halinde kesin. Limonu sıkıp, derin bir kaba alın ve balığı içine koyup 5 saat bekletin. Zencefil turşusu ile dereotunu kıyıp, bir kaba alın. Tane yeşil biberi değirmenden geçirip, dereotunun içine katın. Daha sonra zencefilli karışımı balığın üzerine döküp, karıştırın ve servis yapın.
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