Zencefilli Levrek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Temizlenmiş levrekten fileto çıkarın ve uzun şeritler halinde kesin. Limonu sıkıp, derin bir kaba alın ve balığı içine koyup 5 saat bekletin. Zencefil turşusu ile dereotunu kıyıp, bir kaba alın. Tane yeşil biberi değirmenden geçirip, dereotunun içine katın. Daha sonra zencefilli karışımı balığın üzerine döküp, karıştırın ve servis yapın.