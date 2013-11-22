Zencefilli Levrek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
600 gram levrek
5 adet limon
1 tatlı kaşığı zencefil turşusu
7 dal dereotu
1 çay kaşığı tane yeşil biber
yarım çay bardağı zeytinyağı
YAPILIŞI
Temizlenmiş levrekten fileto çıkarın ve uzun şeritler halinde kesin. Limonu sıkıp, derin bir kaba alın ve balığı içine koyup 5 saat bekletin. Zencefil turşusu ile dereotunu kıyıp, bir kaba alın. Tane yeşil biberi değirmenden geçirip, dereotunun içine katın. Daha sonra zencefilli karışımı balığın üzerine döküp, karıştırın ve servis yapın.