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Zencefilli Mercan

Zencefilli Mercan
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg mercan

10 adet limonun suyu

3 çorba kaşığı rendelenmiş taze zencefil

1 tatlı kaşığı dövülmüş tane yeşilbiber

1 çorba kaşığı elma sirkesi

1 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı toz şeker

Tuz

Üzeri için:

6-7 dal dereotu

YAPILIŞI

Mercanın filetosunu çıkarın. Renginin beyazlaşması için 8-10 saat limon suyunda bekletin. Servis tabağına alın. Derin bir kase içinde zencefil, yeşilbiber, sirke, zeytinyağı, tozşeker ve tuzu karıştırıp balığın üzerine
gezdirin. Dereotu ile süsleyerek soğuk olarak servis yapın.
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