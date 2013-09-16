Zencefilli Mercan

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 kg mercan
10 adet limonun suyu
3 çorba kaşığı rendelenmiş taze zencefil
1 tatlı kaşığı dövülmüş tane yeşilbiber
1 çorba kaşığı elma sirkesi
1 çorba kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı toz şeker
Tuz
Üzeri için:
6-7 dal dereotu
YAPILIŞI
Mercanın filetosunu çıkarın. Renginin beyazlaşması için 8-10 saat limon suyunda bekletin. Servis tabağına alın. Derin bir kase içinde zencefil, yeşilbiber, sirke, zeytinyağı, tozşeker ve tuzu karıştırıp balığın üzerine
gezdirin. Dereotu ile süsleyerek soğuk olarak servis yapın.