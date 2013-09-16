Zencefilli Mercan

Mercanın filetosunu çıkarın. Renginin beyazlaşması için 8-10 saat limon suyunda bekletin. Servis tabağına alın. Derin bir kase içinde zencefil, yeşilbiber, sirke, zeytinyağı, tozşeker ve tuzu karıştırıp balığın üzerine

gezdirin. Dereotu ile süsleyerek soğuk olarak servis yapın.