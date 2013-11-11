DETAYLI ARA
Sofra / Deniz Ürünleri / Zencefilli Orkinos Tartar

Zencefilli Orkinos Tartar

Zencefilli Orkinos Tartar
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

800 gram küp doğranmış orkinos

2 adet orta boy zencefil

1 çay bardağı sıvı yağ

4 adet lime, 3 diş sarımsak

2 adet soğan

4 dal taze soğan

Tuz, karabiber

Servis için:

2 çay kaşığı wasabi sos

2 çay kaşığı soya sos

2 adet soğan

2 çay kaşığı susam

Dilimlenmiş portakal

YAPILIŞI

Zencefili, rendenin ince tarafı ile rendeleyip suyunu sıkın. Zencefil suyu, sıvı yağ, lime suyu, kıyılmış
sarımsak, soğan, tuz ve karabiber ekleyip çırpın.Orkinos ve taze kıyılmış soğanı harmanlayın. Üzerine zencefilli sosu gezdirip karıştırın. 30 dakika dinlendirin. İki adet küçük boy kare kalıbı iki adet servis tabağına yerleştirin. Orkinosu kalıplara pay edip, 3-4 dakika dinlendirin. Kalıpları çıkarın.Wasabi sos, soya sosu ve kıyılmış soğanı iyice pişirip servis tabağına alın. Kavrulmuş susam ve portakal dilimleri ile servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Hamsi Çıtırdatma
Hamsi Çıtırdatma
Hamsili Pilav
Hamsili Pilav
Karidesli Domates Soslu Makarna
Karidesli Domates Soslu Makarna
Çıtır Mezgitli Dürüm
Çıtır Mezgitli Dürüm
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Tuzda Balık
Tuzda Balık
Deniz Ürünlü Yahni
Deniz Ürünlü Yahni
Kalamarlı Börek
Kalamarlı Börek

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN