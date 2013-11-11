Zencefilli Orkinos Tartar

sarımsak, soğan, tuz ve karabiber ekleyip çırpın.Orkinos ve taze kıyılmış soğanı harmanlayın. Üzerine zencefilli sosu gezdirip karıştırın. 30 dakika dinlendirin. İki adet küçük boy kare kalıbı iki adet servis tabağına yerleştirin. Orkinosu kalıplara pay edip, 3-4 dakika dinlendirin. Kalıpları çıkarın.Wasabi sos, soya sosu ve kıyılmış soğanı iyice pişirip servis tabağına alın. Kavrulmuş susam ve portakal dilimleri ile servis yapın.

Zencefili, rendenin ince tarafı ile rendeleyip suyunu sıkın. Zencefil suyu, sıvı yağ, lime suyu, kıyılmış