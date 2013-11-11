Zencefilli Orkinos Tartar

Sofra Tarifi
MALZEMELER
800 gram küp doğranmış orkinos
2 adet orta boy zencefil
1 çay bardağı sıvı yağ
4 adet lime, 3 diş sarımsak
2 adet soğan
4 dal taze soğan
Tuz, karabiber
Servis için:
2 çay kaşığı wasabi sos
2 çay kaşığı soya sos
2 adet soğan
2 çay kaşığı susam
Dilimlenmiş portakal
YAPILIŞI
Zencefili, rendenin ince tarafı ile rendeleyip suyunu sıkın. Zencefil suyu, sıvı yağ, lime suyu, kıyılmış
sarımsak, soğan, tuz ve karabiber ekleyip çırpın.Orkinos ve taze kıyılmış soğanı harmanlayın. Üzerine zencefilli sosu gezdirip karıştırın. 30 dakika dinlendirin. İki adet küçük boy kare kalıbı iki adet servis tabağına yerleştirin. Orkinosu kalıplara pay edip, 3-4 dakika dinlendirin. Kalıpları çıkarın.Wasabi sos, soya sosu ve kıyılmış soğanı iyice pişirip servis tabağına alın. Kavrulmuş susam ve portakal dilimleri ile servis yapın.