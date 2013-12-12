Zeytin Soslu Levrek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Zeytinyağı ve limon suyunu bir kavanoza alıp, çalkalayın. Levrekleri cam bir fırın kabına alın. Üzerlerine bu zeytinyağlı karışımı gezdirin. Üzerini kapatıp buzdolabında bir saat marine edin. Bu arada balıkları ters düz edip her tarafının marine olmasını sağlayın. Daha sonra buzdolabından aldığınız balıkları servis tabağına koyun. Antep fıstıklı sos için malzemeyi robotta karıştırın. Sosu robottan alın. Zeytinli sosu hazırlayın. Bunun için zeytin, kapari, sarımsak ve zeytinyağını robottan geçirin. Buzdolabında biraz soğutun. Bu arada levrekleri marinattan çıkarıp, ızgarada kızartın. Üzerine antep fıstıklı sosu gezdirin. Yanında zeytinli sos ile servis yapın.