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Zeytin Soslu Levrek

Zeytin Soslu Levrek
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1/3 su bardağı zeytinyağı

2 çorba kaşığı limon suyu

4 adet levrek fileto

Antep fıstıklı sos:

2 çorba kaşığı tuzsuz antep fıstığı

1 çorba kaşığı mayonez

1 çorba kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 çorba kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri

1 tatlı kaşığı ince kıyılmış maydanoz

Zeytin sosu için:

1 su bardağı ince kıyılmış zeytin

2 çay kaşığı kapari

1 diş dövülmüş sarımsak

1 çorba kaşığı zeytinyağı

Birkaç dal maydanoz

6 çorba kaşığı krema

YAPILIŞI

Zeytinyağı ve limon suyunu bir kavanoza alıp, çalkalayın. Levrekleri cam bir fırın kabına alın. Üzerlerine bu zeytinyağlı karışımı gezdirin. Üzerini kapatıp buzdolabında bir saat marine edin. Bu arada balıkları ters düz edip her tarafının marine olmasını sağlayın. Daha sonra buzdolabından aldığınız balıkları servis tabağına koyun. Antep fıstıklı sos için malzemeyi robotta karıştırın. Sosu robottan alın. Zeytinli sosu hazırlayın. Bunun için zeytin, kapari, sarımsak ve zeytinyağını robottan geçirin. Buzdolabında biraz soğutun. Bu arada levrekleri marinattan çıkarıp, ızgarada kızartın. Üzerine antep fıstıklı sosu gezdirin. Yanında zeytinli sos ile servis yapın.
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