Zeytinli Dil Balığı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 adet dil balığı fileto
150 gram siyah zeytin
4 diş sarımsak
200 gram kiraz domates
2 adet patlıcan
Yarım su bardağı sıvı yağ
Yarım çay bardağı zeytinyağı
2 adet defne yaprağı
Tuz
YAPILIŞI
Fileto dilbalığını şeritler halinde hazırlayın. Üzerlerine sarımsak sürüp tuzlayın. Rulo yapıp iki kürdanla kapatın ve sarımsakla balığın özleşmesi için 30 dakika dinlendirin. Domatesleri ikiye bölün. Patlıcanı alacalı soyup, boylamasına 1 cm kalınlığında keserek tuzlu suda bekletip kurulayın ve kızartın. Patlıcan dilimleri eğer büyükse balığın şekline göre küçültebilirsiniz. Zeytinlerin çekirdeklerini çıkartın. Hazırladığınız dil
balıklarını açıp içine birer tane patlıcan dilimi yerleştirin, tekrar rulo yapıp kürdanla kapatın. Zeytinyağında altı
üstü pembeleşene kadar kızartın. Tavadan alıp bir kenarda sıcak tutun. Balıkları kızarttığınız yağa domatesleri ve zeytinleri atıp soteleyin. Balıkları servis tabağına alıp üzerine sosu gezdirip defne yaprağıyla süsleyin. Sıcak olarak servis yapın.