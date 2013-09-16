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Zeytinli Dil Balığı

Zeytinli Dil Balığı
  • 3 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet dil balığı fileto

150 gram siyah zeytin

4 diş sarımsak

200 gram kiraz domates

2 adet patlıcan

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2 adet defne yaprağı

Tuz

YAPILIŞI

Fileto dilbalığını şeritler halinde hazırlayın. Üzerlerine sarımsak sürüp tuzlayın. Rulo yapıp iki kürdanla kapatın ve sarımsakla balığın özleşmesi için 30 dakika dinlendirin. Domatesleri ikiye bölün. Patlıcanı alacalı soyup, boylamasına 1 cm kalınlığında keserek tuzlu suda bekletip kurulayın ve kızartın. Patlıcan dilimleri eğer büyükse balığın şekline göre küçültebilirsiniz. Zeytinlerin çekirdeklerini çıkartın. Hazırladığınız dil
balıklarını açıp içine birer tane patlıcan dilimi yerleştirin, tekrar rulo yapıp kürdanla kapatın. Zeytinyağında altı
üstü pembeleşene kadar kızartın. Tavadan alıp bir kenarda sıcak tutun. Balıkları kızarttığınız yağa domatesleri ve zeytinleri atıp soteleyin. Balıkları servis tabağına alıp üzerine sosu gezdirip defne yaprağıyla süsleyin. Sıcak olarak servis yapın.
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