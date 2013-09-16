Zeytinli Dil Balığı

Fileto dilbalığını şeritler halinde hazırlayın. Üzerlerine sarımsak sürüp tuzlayın. Rulo yapıp iki kürdanla kapatın ve sarımsakla balığın özleşmesi için 30 dakika dinlendirin. Domatesleri ikiye bölün. Patlıcanı alacalı soyup, boylamasına 1 cm kalınlığında keserek tuzlu suda bekletip kurulayın ve kızartın. Patlıcan dilimleri eğer büyükse balığın şekline göre küçültebilirsiniz. Zeytinlerin çekirdeklerini çıkartın. Hazırladığınız dil

balıklarını açıp içine birer tane patlıcan dilimi yerleştirin, tekrar rulo yapıp kürdanla kapatın. Zeytinyağında altı

üstü pembeleşene kadar kızartın. Tavadan alıp bir kenarda sıcak tutun. Balıkları kızarttığınız yağa domatesleri ve zeytinleri atıp soteleyin. Balıkları servis tabağına alıp üzerine sosu gezdirip defne yaprağıyla süsleyin. Sıcak olarak servis yapın.