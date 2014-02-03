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Sofra / Deniz Ürünleri / Zeytinyağlı Sardalyalı Dolma

Zeytinyağlı Sardalyalı Dolma

Zeytinyağlı Sardalyalı Dolma
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çay bardağı zeytinyağı

Yarım çorba kaşığı dolmalık fıstık

4 adet soğan

4 adet havuç

16 adet haşlanmış sardalya

100 gram kuş üzümü

Bir tutam maydanoz

Bir tutam dereotu

2 çorba kaşığı nane

Yarım çorba kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Bir demet pazı

Üzeri için:

2 su bardağı su

Yarım çay bardağı sıvı yağ

YAPILIŞI

Tavaya aldığınız zeytinyağında fıstıkları kavurun. Üzerine piyazlık doğranmış soğanı ekleyip, pembeleşene dek kavurun. Rendelenmiş havucu katıp, 2-3 dakika kavurun. Haşlanmış sardalyaları katın. Ardından kuş üzümü, ince kıyılmış maydanoz ve dereotunu ilave ederek, 1-2 dakika kavurun. Son olarak nane, tuz ve karabiberi ekleyerek, 1-2 dakika daha kavurun ve ocaktan alın. Kaynar suda haşlanmış pazılara, hazırladığınız bu içten pay ederek, tek tek sarın ve tepsiye dizin. Üzerine 2 bardak suyu ve yarım çay bardağı sıvı yağı ekleyip fırına verin. Kızarana dek pişirin. Soğuttuktan sonra servis yapın.
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