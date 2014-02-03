Zeytinyağlı Sardalyalı Dolma

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 çay bardağı zeytinyağı
Yarım çorba kaşığı dolmalık fıstık
4 adet soğan
4 adet havuç
16 adet haşlanmış sardalya
100 gram kuş üzümü
Bir tutam maydanoz
Bir tutam dereotu
2 çorba kaşığı nane
Yarım çorba kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
Bir demet pazı
Üzeri için:
2 su bardağı su
Yarım çay bardağı sıvı yağ
YAPILIŞI
Tavaya aldığınız zeytinyağında fıstıkları kavurun. Üzerine piyazlık doğranmış soğanı ekleyip, pembeleşene dek kavurun. Rendelenmiş havucu katıp, 2-3 dakika kavurun. Haşlanmış sardalyaları katın. Ardından kuş üzümü, ince kıyılmış maydanoz ve dereotunu ilave ederek, 1-2 dakika kavurun. Son olarak nane, tuz ve karabiberi ekleyerek, 1-2 dakika daha kavurun ve ocaktan alın. Kaynar suda haşlanmış pazılara, hazırladığınız bu içten pay ederek, tek tek sarın ve tepsiye dizin. Üzerine 2 bardak suyu ve yarım çay bardağı sıvı yağı ekleyip fırına verin. Kızarana dek pişirin. Soğuttuktan sonra servis yapın.