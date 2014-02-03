Zeytinyağlı Sardalyalı Dolma

Sofra Tarifi

1 çay bardağı zeytinyağı Yarım çorba kaşığı dolmalık fıstık 4 adet soğan 4 adet havuç 16 adet haşlanmış sardalya 100 gram kuş üzümü Bir tutam maydanoz Bir tutam dereotu 2 çorba kaşığı nane Yarım çorba kaşığı tuz 1 çay kaşığı karabiber Bir demet pazı Üzeri için: 2 su bardağı su Yarım çay bardağı sıvı yağ

YAPILIŞI

Tavaya aldığınız zeytinyağında fıstıkları kavurun. Üzerine piyazlık doğranmış soğanı ekleyip, pembeleşene dek kavurun. Rendelenmiş havucu katıp, 2-3 dakika kavurun. Haşlanmış sardalyaları katın. Ardından kuş üzümü, ince kıyılmış maydanoz ve dereotunu ilave ederek, 1-2 dakika kavurun. Son olarak nane, tuz ve karabiberi ekleyerek, 1-2 dakika daha kavurun ve ocaktan alın. Kaynar suda haşlanmış pazılara, hazırladığınız bu içten pay ederek, tek tek sarın ve tepsiye dizin. Üzerine 2 bardak suyu ve yarım çay bardağı sıvı yağı ekleyip fırına verin. Kızarana dek pişirin. Soğuttuktan sonra servis yapın.