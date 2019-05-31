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Sofra / Diğer / 26. iftar menüsü

26. iftar menüsü

Sofra Tarifi
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Böğürtlen Sirkesi
Böğürtlen Sirkesi
Vişne Sirkesi
Vişne Sirkesi
Bayat Ekmek Köftesi
Bayat Ekmek Köftesi
Karışık Bitki Çayı
Karışık Bitki Çayı
Safranlı ve Baharatlı Salep
Safranlı ve Baharatlı Salep
Patates kabuğu cipsi
Patates kabuğu cipsi
Mermer Yumurtalar (Marbled Eggs)
Mermer Yumurtalar (Marbled Eggs)
Mayonez
Mayonez

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