Acılı peynir

350 gram Karaman tulum peyniri
2 yemek kaşığı süzme yoğurt
Yarım su bardağı zeytinyağı
Birer adet sivri biber ve chili biber
Yarım tatlı kaşığı pul biber
1 diş sarımsak
2 yemek kaşığı sirke
ÜZERİ İÇİN
Birer adet sivri biber ve chili biber
1 tutam pul biber
1-2 dal taze kekik
Peyniri blenderin haznesine alın. Yoğurt, zeytinyağı, biberler, pul biber, sarımsak ve sirkeyi ekleyip karışım ezilene kadar makineyi çalıştırın. Servis tabağına alıp üzerine dilimlenmiş biberleri ve pul biberi serpiştirin. Kekikle süsleyip servis yapın.