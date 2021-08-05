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Sofra Diğer Acılı peynir

Acılı peynir

Acılı peynir
  • 6 Kişilik
  • Pişirme: 10 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Dünya Mutfağı
  • Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

350 gram Karaman tulum peyniri



2 yemek kaşığı süzme yoğurt



Yarım su bardağı zeytinyağı



Birer adet sivri biber ve chili biber



Yarım tatlı kaşığı pul biber



1 diş sarımsak



2 yemek kaşığı sirke



ÜZERİ İÇİN



Birer adet sivri biber ve chili biber



1 tutam pul biber



1-2 dal taze kekik


YAPILIŞI

Peyniri blenderin haznesine alın. Yoğurt, zeytinyağı, biberler, pul biber, sarımsak ve sirkeyi ekleyip karışım ezilene kadar makineyi çalıştırın. Servis tabağına alıp üzerine dilimlenmiş biberleri ve pul biberi serpiştirin. Kekikle süsleyip servis yapın.

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