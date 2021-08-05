Acılı peynir

Peyniri blenderin haznesine alın. Yoğurt, zeytinyağı, biberler, pul biber, sarımsak ve sirkeyi ekleyip karışım ezilene kadar makineyi çalıştırın. Servis tabağına alıp üzerine dilimlenmiş biberleri ve pul biberi serpiştirin. Kekikle süsleyip servis yapın.