Amarant ve nohut ezmeli cupcake

Bir gece önceden bekletilmiş ve haşlanmış nohudu blender'den geçirip kenara alın. Çikolata ve sütü bir kaba alıp benmari usulü eritin ve ılınmasını sağlayın. Tereyağı ve toz şekeri bir kaba alıp iyice kabarana kadar çırpın. Yumurtaları teker teker ilave ederek çırpmaya devam edin. Ilınan çikolatayı da karışıma ekleyin. Elenmiş un, nohut, amarant, ayçiçeği yağı, kakao, tuz ve kabartma tozunu da ilave ettikten sonra tüm malzemeyi karıştırın. Kağıt kek kalıplarının yarısına gelecek şekilde karışımı paylaştırın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında kontrol ederek (pişip pişmediğini anlamak için kürdan batırın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin. Soğuması için bir kenara alın. Üzeri için krem şantiyi sütle çırpın. Yıldız uç takılmış bir sıkma torbasına alın. Soğuyan cupcake'lerin üzerine sıkın. Kakao serpip servis yapın.

Nohudun tatlı ile olan enfes birlikteliği, çikolatayla olan mükemmel uyumu ise çocukların bu tarifin içinde ne olduğuna dair küçük bir bilmecenin de ana fikri olabilir. Tarife bir de yüksek protein içeriğine sahip amarant ekledik ki tatlı keyfi besleyiciliği yüksek bir lezzete dönüşsün diye.