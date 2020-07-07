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Sofra Diğer Antep fıstıklı shortbread

Antep fıstıklı shortbread

Antep fıstıklı shortbread
  • 6 Kişilik
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

115 gram oda ısısında tereyağı



65 gram toz şeker



150 gram un



1 tutam tuz



1 avuç Antep fıstığı



2 yemek kaşığı turna yemişi


YAPILIŞI

1 Tereyağını mikser yardımıyla 1 dakika çırpın. Toz şeker ekleyip 2-3 dakika daha çırpın. Tuz ve elenmiş un ekleyip yoğurun. Kıvam alınca turna yemişi ve Antep fıstığı ekleyip çok az yoğurun. Streç filme sarıp buzdolabında 20 dakika dinlenmeye bırakın. Sürenin sonunda un serpilmiş zemine alıp, elinizle silindir şekli verin. Bu şekilde streç filme sarıp 2 saat daha buzdolabında dinlendirin.

2 Dinlenen hamurdan yarım cm'lik dilimler kesip pişirme kağıdı serili fırın tepsisine geniş aralıklarla dizin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında, 15 dakika pişmeye bırakın. Sürenin yarısında, fırındaki tepsiyi her tarafının eşit pişmesi için çevirin. Fırından alıp soğumaya bırakın ve servis yapın.

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