Avokadolu Ekmek Üstü

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ekmekleri hafifçe kızartın. Avokadonun çekirdeklerini çıkardıktan sonra limon suyu ve tuz ile birlikte ezin. Ekmeklerin üzerine eşit olarak pay edip sürün. Üzerine kıyılmış yeşillik yerleştirin. Arzunuza göre biraz daha limon suyu ve tuz ekleyin. Zeytinyağını bir tavaya alıp kızdırın. Yumurtaları dağıtmadan dikkatlice kırın. Yumurtaların birbirine değmemesine özen gösterin. Damak tadınıza göre istediğiniz kıvamda pişirdikten sonra ocaktan alıp ekmeklerin üzerine yerleştirin. Üzerine kıyılmış frenk soğanı serperek servis yapın.