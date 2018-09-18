Bademli ve Cevizli Ezme

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 çorba kaşığı toz zerdeçal
15 adet kurutulmuş acı biber
5 adet kurutulmuş domates
15 adet ceviz içi
1 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı limon suyu
2 çorba kaşığı acı biber salçası
1 çorba kaşığı domates salçası
1.5 çorba kaşığı tatlı biber salçası
1 çorba kaşığı acı pul biber
1 tatlı kaşığı toz kırmızıbiber
1 tatlı kaşığı kimyon
1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber
1 çay bardağı sızma zeytinyağı
100 gram kıyılmış çiğ badem
1 demet kıyılmış maydanoz
250 gram süzme yoğurt
150 gram beyaz peynir
3 çorba kaşığı galeta unu
15-20 dal frenk soğanı
YAPILIŞI
Kurutulmuş biber ve domatesleri ayrı kaplara alıp üzerilerine su ilave edin ve yumuşayana dek bekletin. Sularını süzdükten sonra ince kıyın. Biberleri büyük bir kaseye alın. Üzerine kıyılmış ceviz, sarmısak, limon suyu, salça ve baharatları ekleyip karıştırın. Zeytinyağını yavaşça ilave edip karıştırmaya devam edin. Kıyılmış kuru domates, çiğ badem ve maydanozu katın. Süzme yoğurt, beyaz peynir ve galeta ununu karışıma ilave edip harmanlayın. Frenk soğanını kıyıp yarısını üzerine ekleyin. Ezmeyi kızartılmış ekmek dilimlerine sürüp kalan frenk soğanıyla süsleyerek servis yapın.