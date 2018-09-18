Bademli ve Cevizli Ezme

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kurutulmuş biber ve domatesleri ayrı kaplara alıp üzerilerine su ilave edin ve yumuşayana dek bekletin. Sularını süzdükten sonra ince kıyın. Biberleri büyük bir kaseye alın. Üzerine kıyılmış ceviz, sarmısak, limon suyu, salça ve baharatları ekleyip karıştırın. Zeytinyağını yavaşça ilave edip karıştırmaya devam edin. Kıyılmış kuru domates, çiğ badem ve maydanozu katın. Süzme yoğurt, beyaz peynir ve galeta ununu karışıma ilave edip harmanlayın. Frenk soğanını kıyıp yarısını üzerine ekleyin. Ezmeyi kızartılmış ekmek dilimlerine sürüp kalan frenk soğanıyla süsleyerek servis yapın.