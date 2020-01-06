Baharatlı sebze cipsleri

● Yarım çay kaşığı toz zencefil
● 15 adet kakule tohumu
● 1 çay kaşığı pulbiber
● 1 diş dövülmüş sarmısak
● Yarım çay bardağı zeytinyağı
● 1 adet büyük boy tatlı patates
● 1'er adet patates, kırmızı pancar, kereviz ve havuç
● 1 çay kaşığı tuz
Sebzeleri halka şeklinde incecik doğrayın. Üzerine zencefil, kakule, pulbiber, sarmısak, zeytinyağı ve tuz ekleyip harmanlayın. Pişirme kağıdı serilmiş bir fırın tepsisine üst üste gelmeyecek şekilde yerleştirin. Önceden ısıtılmış 220 derece fırında 15 dakika pişirin. Fırının ısısını 100 dereceye düşürüp sebzeler iyice kıtırlaşana dek pişirin.
Aşçı Şefika Günyel