Bambaşka Bir Deneyim!

Türk Kahveli Mekik
6-8 KİŞİLİK
ÜZERİ İÇİN: 2 yemek kaşığı Kurukahveci Mehmet Efendi kahve çekirdeği
1) Tereyağını tavada eritip, süt ekleyin ve karıştırın.
2) Geniş bir kapta toz şeker ve yumurtaları mikser yardımıyla çırpın. Üzerine tereyağlı karışımı ilave edip çırpmaya devam edin.
3) Badem, elenmiş kabartma tozu, vanilya ve unu katıp çırpma teli ile karıştırın.
4) Kurukahveci Mehmet Efendi Türk Kahvesini ekleyip iyice karıştırın.
5) Karışımı, üzerlerinde boşluk kalacak şekilde muffin kalıplarına pay edin.
6) Ortalarına birer adet Kurukahveci Mehmet Efendi kahve çekirdeği yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 25-30 dakika pişirin.
Fırından alıp 5 dakika dinlendirin. Ilık olarak servis yapın.