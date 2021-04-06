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Sofra Diğer Bambaşka Bir Deneyim!

Bambaşka Bir Deneyim!

Her yudumunu ayrı bir keyifle içtiğimiz Kurukahveci Mehmet Efendi Türk Kahvesini tatlılarda kullanarak bambaşka bir deneyim yaşamaya ne dersiniz? O halde gelin ‘Türk kahveli mekik’ yaparak kahvenin keyfini doyasıya çıkaralım.
Bambaşka Bir Deneyim!
Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Türk Kahveli Mekik

6-8 KİŞİLİK

  • 2 yemek kaşığı Kurukahveci Mehmet Efendi Türk Kahvesi
  • 125 gram eritilmiş tereyağı
  • 1 çay bardağı süt
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 3 adet yumurta
  • 1-2 yemek kaşığı dövülmüş badem
  • Birer paket kabartma tozu ve vanilya
  • 2 su bardağı un

ÜZERİ İÇİN: 2 yemek kaşığı Kurukahveci Mehmet Efendi kahve çekirdeği

1) Tereyağını tavada eritip, süt ekleyin ve karıştırın.

2) Geniş bir kapta toz şeker ve yumurtaları mikser yardımıyla çırpın. Üzerine tereyağlı karışımı ilave edip çırpmaya devam edin.

3) Badem, elenmiş kabartma tozu, vanilya ve unu katıp çırpma teli ile karıştırın.

4) Kurukahveci Mehmet Efendi Türk Kahvesini ekleyip iyice karıştırın.

5) Karışımı, üzerlerinde boşluk kalacak şekilde muffin kalıplarına pay edin.

6) Ortalarına birer adet Kurukahveci Mehmet Efendi kahve çekirdeği yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 25-30 dakika pişirin.

Fırından alıp 5 dakika dinlendirin. Ilık olarak servis yapın.

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