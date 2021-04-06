Sofra Diğer Bambaşka Bir Deneyim!

Bambaşka Bir Deneyim!

Her yudumunu ayrı bir keyifle içtiğimiz Kurukahveci Mehmet Efendi Türk Kahvesini tatlılarda kullanarak bambaşka bir deneyim yaşamaya ne dersiniz? O halde gelin ‘Türk kahveli mekik’ yaparak kahvenin keyfini doyasıya çıkaralım.