Bayat Ekmek Köftesi

1 adet bütün bayat ekmek
2 adet yumurta
4 çorba kaşığı galeta unu
200 gram beyaz peynir veya kaşar peyniri
Yarımşar demet kıyılmış maydanoz ve dereotu
3-4 dal kıyılmış taze soğan
Tuz, karabiber, kimyon
2 adet kıyılmış kırmızı biber
2 su bardağı sıvıyağ
Ekmeği hafifçe ıslatıp elinizle ufalayın. Yumurta, galeta unu, ezilmiş beyaz peynir veya rendelenmiş kaşar peyniri, maydanoz, dereotu, soğan, tuz, karabiber, kimyon ve kırmızı biberi iyice yoğurun. Harçtan yuvarlak toplar yaparak sıvıyağda kızartın. Sıcak veya ılık olarak servis yapın.