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Bayat Ekmek Köftesi

Bayat Ekmek Köftesi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet bütün bayat ekmek



2 adet yumurta



4 çorba kaşığı galeta unu



200 gram beyaz peynir veya kaşar peyniri



Yarımşar demet kıyılmış maydanoz ve dereotu



3-4 dal kıyılmış taze soğan



Tuz, karabiber, kimyon



2 adet kıyılmış kırmızı biber



2 su bardağı sıvıyağ


YAPILIŞI

Ekmeği hafifçe ıslatıp elinizle ufalayın. Yumurta, galeta unu, ezilmiş beyaz peynir veya rendelenmiş kaşar peyniri, maydanoz, dereotu, soğan, tuz, karabiber, kimyon ve kırmızı biberi iyice yoğurun. Harçtan yuvarlak toplar yaparak sıvıyağda kızartın. Sıcak veya ılık olarak servis yapın.

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