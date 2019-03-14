Bayat Ekmek Köftesi

Ekmeği hafifçe ıslatıp elinizle ufalayın. Yumurta, galeta unu, ezilmiş beyaz peynir veya rendelenmiş kaşar peyniri, maydanoz, dereotu, soğan, tuz, karabiber, kimyon ve kırmızı biberi iyice yoğurun. Harçtan yuvarlak toplar yaparak sıvıyağda kızartın. Sıcak veya ılık olarak servis yapın.