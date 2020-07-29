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Sofra Diğer Bayat kekli supangle

Bayat kekli supangle

Bayat kekli supangle
  • 4 Kişilik
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 dilim bayat kek



(yaklaşık 80-100 gram)



8 su bardağı süt



1/2 su bardağı toz şeker



4 yemek kaşığı kakao



2 adet yumurta sarısı



2 yemek kaşığı buğday nişastası



1 paket vanilya



2 yemek kaşığı un


YAPILIŞI

Süt, toz şeker ve kakaoyu tencereye alıp kaynayana kadar karıştırın. Küçük bir kapta yumurta sarısı, nişasta, vanilya ve unu çırpıp sütlü karışımın içine hızlı hızlı ve karıştırarak dökün. Koyulaşana kadar karıştırarak pişirin. Ocaktan alıp içine tereyağı ilave edin ve mikser yardımıyla 10 dakika çırpın. Servis yapacağınız kuplara veya kaselere iri parçalara bölünmüş bayat keki pay edin. Üzerlerine supangle dökün. Ilık veya soğuk olarak servis yapın.

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