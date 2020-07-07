1 Mayayı oda ısısındaki sütün içinde eritin ve aktifleşmesi için 5-6 dakika bekleyin. Un, toz şeker, tuz, mayalı karışım ve çırpılmış yumurtayı 6-8 dakika yoğurun. Tereyağını ekleyip 2-3 dakika daha yoğurun.

2 Hamuru hafifçe unlanmış tezgaha alıp birkaç dakika daha yoğurun ve pürüzsüz bir hale getirip hafifçe yağlanmış geniş bir kaba alın. Üzerini temiz bir bezle veya streç filmle kapatıp, 2-3 saat ön mayalanma için dinlenmeye bırakın. Sürenin sonunda hamuru buzdolabına kaldırıp 12 saat daha bekletin.

3 Soğuk mayalamanın sonunda hamuru buzdolabından çıkarıp 10 dakika dinlendirin ve oda ısısına gelmesini bekleyin. Havasını almak için 2-3 dakika yoğurun. Daha sonra hamuru yaklaşık 50-55 gramlık bezelere ayırın. Her bir bezeyi elinizle yuvarlayıp yapışmaması için unlanmış tepsiye aralarında boşluk bırakarak dizin. Streç filmle sarıp oda ısısında 1-2 saat daha mayalanmaya bırakın.

4 Kızartma tenceresine en az yarısını dolduracak kadar ayçiçeği yağı dökün. Yağı ısıtın ve kevgir yardımıyla bezeleri kızgın yağın içine bırakıp her tarafını 2-3 dakika kızartın. İyice kızaran hamurları kağıt havlu serili bir tabağa alıp fazla yağını süzün. İlk sıcaklıkları geçen hamurlara küçük bir delik açıp sıkma torbasıyla marmelat doldurun. Pudra şekeri serperek servis yapın.