ÇARKIFELEKLERİ enlemesine ikiye kesip, tatlı kaşığı yardımıyla içlerini bir tavaya çıkarın. Ocağın altını açıp, 2 dakika pişirin. Su, tozşeker, tarçın, kakule ve yıldız anason ilave edip, bir-iki çevirin. Kakule ve yıldız anasonu çıkarıp, kıvam alana dek karıştırın. Ocaktan almaya yakın limon suyu ekleyin. 5 dakika dinlendirin. Servis için ekmeklerin üzerine labne peyniri sürün. Çarkıfelek marmeladı gezdirip servis yapın.