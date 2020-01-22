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Çarkıfelek marmeladı

Besleyici bir tropikal meyve olan çarkıfelek, sofralarınızın vazgeçilmezi olacak! İşte kahvaltılarınızı lezzetlendirecek nefis bir tarif
Çarkıfelek marmeladı
  • 4 Kişilik
  • Doğum Günü, Sevgililer Günü, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

● 6 adet çarkıfelek



● 2 çorba kaşığı ılık su



● 2/3 su bardağı tozşeker



● 1'er adet çubuk tarçın, kakule ve yıldız anason



● 2 damla limon suyu



● Servis için: Köy ekmeği, labne peyniri


YAPILIŞI

ÇARKIFELEKLERİ enlemesine ikiye kesip, tatlı kaşığı yardımıyla içlerini bir tavaya çıkarın. Ocağın altını açıp, 2 dakika pişirin. Su, tozşeker, tarçın, kakule ve yıldız anason ilave edip, bir-iki çevirin. Kakule ve yıldız anasonu çıkarıp, kıvam alana dek karıştırın. Ocaktan almaya yakın limon suyu ekleyin. 5 dakika dinlendirin. Servis için ekmeklerin üzerine labne peyniri sürün. Çarkıfelek marmeladı gezdirip servis yapın.

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